Coronavirus, Prato-Ghiviborgo rinviata a data da destinarsi

Un altro stop per la serie D a causa del coronavirus. La partita tra Prato e Ghiviborgo, in programma per mercoledì (4 novembre), è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Ecco il comunicato della Lnd: “Il dipartimento interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Ghivizzano, tenuto conto del protocollo predisposto della Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Prato-Ghiviborgo, recupero della quinta giornata di campionato di serie D in programma mercoledì 4 novembre, è rinviata a data da destinarsi”.