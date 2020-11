Lucchese, rinviata anche la partita contro l’Albinoleffe

Sempre per motivi legati all’emergenza Covid 19, visto il gran numero di atleti ancora positivi in casa rossonera, la partita Lucchese – Albinoleffe, in programma domenica, è stata rinviata a data da destinarsi. È questa la decisione presa della Lega Pro in linea con le disposizioni per prevenire il diffondersi del contagio.

La gara si sarebbe dovuta disputare domenica (8 novembre) allo stadio Porta Elisa.