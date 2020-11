Filecchio Women, il poker alla Roma XIV vale il primato ancora a punteggio pieno

Filecchio Women – Roma XIV 4-1

Vince 4-1 contro la Roma XIV e il Filecchio Women continua il campionato di serie C in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate coronate da altrettante vittorie.

Il successo contro la Roma è frutto di un primo tempo giocato alla grande realizzando tre reti, ma avendo avuto la possibilità di farne altrettante. Dopo soli due minuti ha sbloccato il risultato Maria Segreist, al suo debutto con la maglia del Filecchio, con un colpo di tacco e gesto tecnico strappapplausi. Ha poi replicato una grande Benedetta Fenili con un colpo di testa imperioso che ha premiato anche le sue compagne per uno schema provato e quindi realizzato. La terza rete di Irene Pieroni è stato il coronamento di un’azione manovrata e rifinita da capitan Moni mentre il quarto gol è un capolavoro balistico di Valentina Bengasi vero leader in mezzo al campo.

La vittoria consente alla società del presidente Turicchi di rimanere in testa alla classifica e godere di un avvio di campionato da protagonista. Prima del calcio di inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime da Covid e in particolare dei lutti recenti che hanno colpito la comunità di Filecchio.