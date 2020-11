Giovanni Di Lorenzo torna tra i convocati in nazionale da Mancini

Giovanni Di Lorenzo torna ad indossare la maglia azzurra della nazionale. Dopo uno stop a causa della situazione legata al Covid in casa Napoli, il ct Roberto Mancini ha convocato nuovamente il beniamino di Ghivizzano.

Sono le ultime tre sfide del 2020 per la nazionale, attesa dall’amichevole con l’Estonia mercoledì (11 novembre) allo stadio Artemio Franchi di Firenze e dagli ultimi due impegni di Uefa Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, in programma rispettivamente domenica (15 novembre) a di Reggio Emilia e mercoledì (18 novembre) a Sarajevo (tutte le gare in diretta su Rai 1, calcio d’inizio alle 20,45).

Dopo i due pareggi di ottobre con Polonia e Paesi Bassi, gli azzurri sono attualmente al secondo posto del Girone A dietro i polacchi e si giocheranno nelle ultime due giornate del torneo il pass per la final four, che in caso di qualificazione potrebbe disputarsi in Italia, a Milano e Torino nell’ottobre 2021. Le prossime tre gare saranno decisive anche per il sorteggio delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo di Qatar 2022, con le prime dieci nazionali del ranking Fifa di novembre che saranno teste di serie al sorteggio: l’Italia è attualmente al 12esimo posto del ranking, al settimo tra le nazionali europee.

Il ct Roberto Mancini ha convocato 41 calciatori: i giocatori di sei club (Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra e risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret (Napoli)**, Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina)*, Leonardo Bonucci (Juventus)**, Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa)*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**, Gianluca Mancini (Roma)*, Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco)

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì (10 novembre) entro le 22