Il Seravezza cade in casa contro Fiorenzuola

Seravezza – Fiorenzuola 0-1

SERAVEZZA: Orsini, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podestà, Maccabruni, Bedini, Nelli. A disp.: Venè, Nannipieri, Saporiti, Buffa, Andrei, Luka, Venturini, Toccafondi, Veratti. All.: Vangioni

FIORENZUOLA: Battaiola, Salvaterra, Carrara, Perseu, Cavalli, Ferri, Tognoni, Guglieri, Arrondini, Stronati, Bruschi. A disp.: Ghezzi, Romeo, Potop, Esposito, Hathaway, Marmiroli, Vita, Saia, Oneto. All.: Tabbiani

ARBITRO: Pacella di Roma (Carbone di Aosta e Tuccillo di Pinerolo)

RETI: 40’st Vita

Cade in casa il Seravezza nel primo dei recuperi di serie D dopo lo stop al campionato in attesa di allineare il calendario alle gare da recuperare. Solo nel finale passa il Fiorenzuola dopo una gara molto combattuta.

Parte forte la squadra ospite con un calcio di punizione di Bruschi che finisce a lato. Al 15’ la prima vera occasione ospite con Grassi servito da Podestà dopo un errore difensivo che in diagonale impegna Battiola. Cinque minuti è Nelli che trova, su servizio di Grassi, i guantoni del portiere. Al 35’ si rivede in avanti il Fiorenzuola con Stronato che dai 25 metri impegna Orsini in corner.

Nella ripresa ospiti subito con una grande occasione: Cavalli di testa su corner a centro area spedisce fuori. I rossoneri sembrano scatenati: al 5’ Arrondini dopo uno slalom scheggia il palo esterno, poi all’8’ Orsini devia in corner su conclusione di Bruschi.

La gara si infiamma nel finale. Alla 30’ Guglieri da fuori scheggia la parte alta della traversa. Ultimi minuti di arrembaggio ospite: la difesa salva sulla linea su testa di Ferri poi Orsini si supera su Bruschi. Al 40’ il gol che regala i tre punti al Fiorenzuola: segna Vita sugli sviluppi di un corner. È la rete che vale i tre punti.