Motorsport da top ten al rally di Pomarance

Si è concluso cogliendo una nona posizione assoluta, il confronto che ha visto Mm Motorsport impegnata sull’asfalto del rally di Pomarance. Il team porcarese, chiamato allo “start” dell’appuntamento andato in scena nel fine settimana sulle strade della Val di Cecina, si è elevato nella “top ten” grazie ad il proprio portacolori Luca Fagni, tornato al volante della Renault Clio S1600 dopo l’ottima prestazione offerta tra le prove speciali del rally città di Pistoia. Affiancato, per la prima volta in assoluto, da Gianluca Martinelli, il pilota della Valdinievole ha colto il miglior risultato stagionale interpretando al meglio le selettive prove speciali proposte dall’evento e confermando l’ottimo stato di feeling con la vettura francese.

Un appuntamento, quello che ha interessato la struttura lucchese, che ha offerto a Pierluigi Della Maggiora la possibilità di tornare sul sedile sinistro della Peugeot 208 R2B a conclusione di una stagione sportiva che lo ha visto articolare la propria programmazione su Skoda Fabia R5. Un “training” condiviso con Tania Bernardi, alla prima collaborazione con il portacolori di Mm Motorsport sulle prove speciali “Montecatini Val di Cecina” e “Valle della Trossa”, chilometri affrontati senza particolari obblighi di classifica ma esclusivamente rivolti al perfezionamento del feeling con la giovane copilota, compartecipe di una prestazione soddisfacente valsa, a Pierluigi Della Maggiora, il quarto arrivo stagionale.