Motorsport, Nicelli a caccia di conferme a Siena

Confermarsi protagonista a livello nazionale, assecondando al meglio le aspettative del proprio portacolori. Questo l’obiettivo espresso da Mm Motorsport a pochi giorni dallo “start” del Tuscan Rewind, appuntamento conclusivo del campionato italiano rally in programma nel fine settimana sulle strade della provincia di Siena. A difendere i colori della struttura lucchese – sul sedile della Peugeot 208 R2B “gommata” Pirelli – sarà Davide Nicelli, al centro di una programmazione articolata sulla partecipazione al Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici, contesto che assegnerà le posizioni di vertice sugli sterrati toscani.

Ad affiancare il pilota pavese sarà ancora Alessandro Mattioda, con i colori della scuderia Maranello Corse a fare sfoggio sulla vettura. “L’obiettivo prefissato è quello di porsi in evidenza nel contesto dedicato alle due ruote motrici – il commento di Davide Nicelli – rivolgendo la nostra attenzione al podio ma, soprattutto, cercando di giocarsi al meglio le carte nel Trofeo Peugeot che, al momento, ci vede in terza posizione”.

Per Davide Nicelli, il Tuscan Rewind rappresenta una valida occasione per concludere degnamente la stagione sportiva 2020, in un contesto già affrontato negli ultimi due anni e che gli ha già garantito buoni risultati. Il Tuscan Rewind, nella sua versione valida per il Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra, coprirà la lunghezza di novantadue chilometri cronometrati, espressi dalle prove speciali “Castiglion del Bosco”, “La Sesta” e “Torrenieri-Badia Ardenga”, ognuna da ripetere tre volte.