Aia Lucca, stelle al merito sportivo per Vittorio Bini e Antonio Ruffo

Il Coni ha deciso di insignire con la stella al merito sportivo per il 2019 due dirigenti dell’Aia lucchese: il presidente della commissione regionale Vittorio Bini (Stella d’argento) e il presidente della sezione lucchese, Antonio Ruffo (Stella di bronzo).

Con questa onorificenza, l’organizzazione sportiva nazionale, oltre ad attestare le grandi capacità ed i risultati conseguiti da Bini e Ruffo nell’Aia, desidera esprimere così la “profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”.

“Giusto riconoscimento per i due dirigenti lucchesi che – scrive l’Aia Lucca – per il lavoro tangibile, fatto con sacrificio, passione, professionalità, serietà e voglia di continuare a distinguersi nello sport e nella vita, rappresentano esempi vincenti per le giovani generazioni di sportivi che vivono il nostro territorio. Il presidente Ruffo esprime la sua gratitudine e soddisfazione per queste prestigiosissime onorificenze che oltre ad essere un importante attestato di stima per tanti anni di impegno dedicato allo sport impreziosisce l’intera comunità lucchese di altre ‘Stelle’ e rende orgogliosi tutti gli arbitri della sezione”.