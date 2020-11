Lucchese, continua il tour de force: turnover contro l’Albinoleffe

Lucchese, domani la sfida di recupero con l’Albinoleffe, sempre a caccia della prima vittoria in campionato.

A presentare la sfida c’è l’allenatore, Giovanni Lopez, che ovviamente non può che recriminare per il poco tempo a disposizione: “La partita si prepara peggio – dice il tecnico – perché abbiamo solo un giorno per lavorare dopo aver recuperato dopo la sfida con il Giana Erminio. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Di fronte avremo l’Albinoleffe, che ha grandissimi problemi, e i nostri ragazzi sono pronti a battagliare come hanno fatto anche nelle ultime partite , ompresa quella di domenica dove siamo stati penalizzati da un calcio di rigore abbastanza discutibile concesso dall’arbitro”.

“L’Albinoleffe – dice parlando dell’avversaria di turno – è una squadra che gioca insieme da molto, molto forte fisicamente e che ha un buon allenatore e ci farà soffrire dal punto di vista fisico, Ma noi metteremo in campo le cose che abbiamo e le nostre potenzialità, che non sono poche“.

È ipotizzabile un certo qual turnover per la gare di domani, visti gli appuntamenti raccivinati: “Qualcosa cambieremo – conclude Lopez – Vediamo un attimo che decisioni prendere, anche in fase di rifinitura, per mettere in campo il meglio che abbiamo a disposizione”.