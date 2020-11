Real Forte Querceta, ritorno in campo amaro: ko con il Lentigione

Real Forte Querceta – Lentigione 0-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Bertoni, Lazzarini, Bonati, Guidi, Baracchini, Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Ferri, Amico, Benedetti, Maffini, Pagliai, Bani, Bellandi, Ballani. All.: Amoroso

LENTIGIONE: Cheli, Dodi, Agyemang, Scalini, Zagnoni, Tarantino, Caprioni, Martino, Piccinini, Staiti, Bouhali. A disp.: Bumbac, Galanti, Dall Osso, Carpio, Rossini, Singh, Spganoli, Canrossi, Sanat. All.: Notari

ARBITRO: Dasso di Genova (Chimento di Saronno e Savasta di Bra)

RETI: 30’st Piccinini

NOTE: Espulso Piccinini al 49’st

Ritorno in campo dopo più di un mese amaro per il Real Forte Querceta che cede al Necchi Balloni contro il Lentigione. Dopo le tante tribolazioni, per entrambe le squadre, causa Covid il rientro in campo è tutto un’incognita. Ne viene fuori una gara non certo dai ritmi altissimi e che rimane in equilibrio fino alla mezz’ora della ripresa quando è Piccinini a trovare la via del gol per gli emiliani ospiti.

Nell’ultimo quarto d’ora di gara il Real Forte Querceta cerca di riagguantare almeno il punto ma gli ospiti riescono a controllare il match. Finale incandescente con gli animi che si scaldano. A farne le spese è Piccinini, autore del gol vittoria, espulso per fallo di reazione. Si è però già in pieno recupero e il Real Forte non può sfruttare la superiorità numerica.

Real Forte di nuovo in campo mercoledì per un altro recupero, questa volta con la neopromossa Pro Livorno.