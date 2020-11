Bachi si laurea campione toscano di box

Fine settimana importante per la boxe Giuliano con sede a Borgo a Mozzano.

Alla palestra Apt campionati regionali Élite, la boxe Giuliano schiera Miguel Bachi categoria 81kg.

Bachi supportato all’angolo dal suo maestro Massimo Bosio si è scontrato nella semifinale di sabato con il pugile più esperto Casamassima della pugilistica Isolotto.

Macth che ha visto un Bachi sempre in attacco ma attento a non prendere colpi, aggiudicandosi la finale.

La finale si è svolta domenica contro il pugile Balde della Csc di Firenze.

Bachi che poco più di un mese fa aveva già affrontato Balde perdendo di stretta misura, questa volta non commette errori fatti in precedenza di scambiare da vicino con un pugile come Balde e tenendo un ottimo ritmo per le tre riprese si laurea campione Toscano.

Aspettando le finalissime Bachi e il suo maestro Bosio continueranno allenamenti che in questo periodo sono solo per gli agonisti, puntando al titolo d’italia che si svolgerà a gennaio 2021.