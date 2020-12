Il Ghiviborgo torna in campo: dopo 4 rinvii si gioca la partita con il Prato

Dopo oltre 1 mese di stop il Ghiviborgo è pronto a scendere in campo. Dopo 4 rinvii, domani (6 dicembre) i colchoneros se la vedranno con il forte Prato dell’ex bomber Ortolini, che intende prendersi la testa della classifica.

Al Ghiviborgo servirà un’impresa: la squadra di Lavezzini ha conquistato solo 2 punti in quattro gare disputate, con un provvisorio penultimo posto. La ripresa in trasferta non prevede ancora la partecipazione dei tifosi: la partita Prato-Ghivizzano valida per la quinta giornata di andata del campionato di serie D, sarà trasmessa in diretta streaming sul profilo Facebook del Prato a partire dalle 14,30.