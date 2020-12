Lopez: “C’è entusiasmo dopo la prima vittoria, daremo del filo da torcere all’Alessandria”

Dopo la prima vittoria in campionato nel derby contro il Pontedera, la Lucchese non vuole fermarsi. Domani (6 dicembre), alle 15, i rossoneri scenderanno nuovamente in campo al Porta Elisa per affrontare l’Alessandria.

Mister Giovanni Lopez suona la carica alla vigilia della partita.

Dopo la prima vittoria stagionale è tornato l’entusiasmo in casa rossonera.

“Quando lavori bene quotidianamente e non arrivano i risultati, il morale va giù. E’ inevitabile. La vittoria di Pontedera ha sicuramente acceso nuovamente l’entusiasmo in tutti noi e ci ha ha dato nuova carica per lavorare con l’impegno e la costanza di sempre”.

A Lucca arriva l’Alessandria, tra le rose più accreditate di questo campionato.

“Sulla carta probabilmente sono la compagine più attrezzata: hanno una rosa ampia e di grande qualità, in ogni reparto. Mi aspetto ovviamente una partita durissima, in cui saranno loro a fare il gioco, mentre noi dovremo essere bravi a difenderci, con grande solidità e compattezza, per poi sfruttare al meglio le occasioni che sicuramente ci capiteranno”.

Capitolo formazione: Panati out per squalifica e un Papini da valutare.

“Tornerà a disposizione Benassi e valuteremo solo domattina le condizioni di Papini, per capire se potrà essere della gara. Abbiamo comunque le idee molto chiare e non ci saranno grandi sorprese nella formazione. I ragazzi sono pronti e concentrati per affrontare una sfida di questo calibro: lotteremo su ogni pallone daremo sicuramente del filo da torcere all’Alessandria”.