Ghiviborgo, ritorno in campo con sconfitta nel recupero con il Prato

Prato – Ghiviborgo 1-0

PRATO: Piretro, Marini, Boccaccini, Noferi (40’pt Sciannamè), Minardi (40’pt Kouassi, 17’st Carli), Calamai, Gentili, Spinosa, Bertolini (23’st Calosi), Ortolini, Tavano. A disp.: Fontanelli, Cecchi, Casati, Cellini, Del Greco. All.: Esposito.

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi (40’st Del Re), Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi (30’st Puviani), Muscas, Nottoli, Felleca, Viti (17’st Andreotti). A disp.: Martinelli, Simoni, Pazzaglia, Campigli, Segantini, Del Re, Andreotti, Martini. All.: Lavezzini

ARBITRO: Silvestri di Roma (Pampaloni della Spezia e Librale di Roma)

RETI: 2’st Calamai

NOTE: Ammoniti Viti, Kouassi, Muscas

Ritorno in campo con sconfitta per il Ghiviborgo di Rino Lavezzini, in campo dopo più di un mese per il recupero della quinta giornata di campionato. A Montemurlo, terreno di gioco di casa della corazzata Prato, sono i padroni di casa a conquistare i tre punti. Decide il match la rete di Calamai dopo 11 minuti della ripresa.

La cronaca

Subito il Ghiviborgo chiede un fallo di mano in area su conclusione dal limite dell’area di Bartolini. Passano 4 minuti per vedere un’occasione del Prato con l’ex serie A Tavano che trova solo l’estero della rete. Gli fa eco Gentili con un bel colpo di testa due minuti dopo ma è Pagnini a rispondere ancora una volta presente. I biancorossi di Lavezzini tengono bene il campo con la corazzata pratese: all’11 è Felleca in due occasioni a farsi pericoloso. Nella prima occasione il pallone viene contrato in corner, sull’azione successiva l’attaccante spara fuori. Felleca, uno dei più ispirati dei suoi, intorno al 21’, imbecca Brunozzi che non trova lo specchio della porta. Nel finale di tempo è Muscas ad avere l’occasione buona ma è Noferi a salvare la porta di Piretro. Ultima occasione per i lanieri con un doppio tentativo nel recupero di Spinosa e Tavano che sbatte contro i guantoni del portiere Pagnini.

Parte forte nella ripresa la formazione di casa che si fa pericolosa con Calamai, con palla che viene deviata in angolo. Passano solo due minuti e i locali passano in vantaggio: è proprio il capitano Calamai che mette alle spalle di Pagnini deviando sporco un cross di Spinosa. Dopo lo svantaggio è il Ghiviborgo che deve fare la partita ma il Prato controlla senza grossi patemi le sortite offensive dell’undici di Lavezzini. E quando preme fa paura: ci prova Tavano su punizione ma trova Pagnini e sempre i guantoni del portiere dicono no a Marini. Lavezzini prova nel finale anche la carta Del Re ma il risultato non cambia.