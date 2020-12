Campionato nazionale Silver: un oro, un argento e un bronzo a Rimini per la Ritmica Lucca

Si è appena concluso il campionato nazionale Silver organizzato dalla Fgi a Rimini. Circa 3000 ginnaste, provenienti da tutta Italia, hanno dato vita ad una gara di ginnastica ritmica di altissimo livello organizzata a porte chiuse, nel rispetto totale delle norme anti-Covid.

La Ginnastica Ritmica Lucca ha partecipato con 14 ginnaste che hanno dato prova della loro ottima preparazione, nonostante un periodo così difficile e dopo alcuni mesi di inattività dovuti all’emergenza sanitaria.

I risultati infatti non si sono fatti attendere, nonostante il livello tecnico e il numero elevato di ginnaste in gara per ogni categoria.

Nella prima giornata di gara, Dalia Conti conquista un settimo posto alle clavette nella massima categoria A3 Le, a pochissimi decimi dal podio e un 13esimo posto in classifica generale (somma dei tre attrezzi) su oltre 30 ginnaste.

Nella categoria A3 Ld, 50 ginnaste si sono alternate in pedana e arriva qui il primo podio per la Ritmica Lucca con Benedetta Papa che conquista il bronzo al corpo libero e il sesto posto in classifica generale. Ottimo esordio in questa categoria per Irene Spina, che si piazza magnificamente al quarto posto in classifica generale a soli 0,025 dal podio, quarto posto per lei anche al cerchio. Esordio in una categoria superiore anche per Ambra Paladini che in Ld J1 conquista il nono posto alle clavette con un esercizio convincente.

Il terzo giorno di gara ha visto protagoniste le ginnaste della categoria Lc. Per le A3 (80 ginnaste in gara) Giulia Susulete si laurea campionessa nazionale al cerchio, titolo ottenuto con grande determinazione per una così giovane atleta; Giulia ottiene anche un magnifico sesto posto in classifica generale. Sale sul podio anche Vittoria Martinelli che con il suo incantevole esercizio alla palla, porta a casa uno splendido argento e un nono posto in classifica generale. Ma le gioie per questa categoria non sono finite: Gemma Bertolani si fa valere in pedana e si assesta al settimo posto alla palla, mentre Agnese di Mauro raggiunge il 13esimo posto al corpo libero. Splendida gara di carattere anche per Lara Giannecchini che nella categoria Lc A4, con ben 90 ginnaste in gara, si classifica decima alle clavette e 11esima al cerchio. Concludono ottimamente la terza giornata Sabrina Ionescu con un significativo quinto posto alle clavette e 11esima in classifica generale e Martina Franciosini che, pur reduce da un periodo di inattività per infortunio, conquista un 18esimo posto alla palla.

L’ultimo giorno vede in pedana le ginnaste del livello Lb A1. Le ginnaste scese in pedana per la Ginnastica Ritmica Lucca sono al loro esordio in una competizione Fgi e di livello nazionale. Per una di loro, Veronika Halenko è la primissima gara. Le tre allieve classe 2011, non tradiscono le aspettative e in una gara che conta 74 ginnaste partecipanti, si distinguono per la loro preparazione tecnica e la loro espressività. Dalila Giusti conquista il quarto posto al cerchio, ad un soffio dal podioe uno splendido nono posto in classifica generale. Arianna Bertoli si classifica 16esima e Veronika Helenko 22esima in classifica generale.

Dopo tanti mesi di difficoltà e di fermo agonistico, la risposta in pedana delle farfalle lucchesi è stata elevatissima, ma non inaspettata per lo staff tecnico della Ritmica Lucca che era ben consapevole delle potenzialità di questo splendido gruppo.