Ginnastica Motto, tricolore per Chiara Puosi nelle allieve Gold

Ancora un titolo italiano nella ginnastica ritmica per la Raffaello Motto: a Rimini, nel contesto del Ginnastica in Festa Special Winter Edition, la società viareggina ha trionfato con Chiara Puosi tra le Allieve quarta fascia nel campionato individuale Allieve Gold. La giovanissima atleta, classe 2008, si è imposta in tre specialità su quattro (nastro, cerchio e palla), totalizzando 63,70 punti (precedendo Virgilia Cuttini dell’Eurogymnica Torino e Gaia Mancini della Ginnastica Fabriano). Con le clavette, invece, si è piazzata seconda.

“E’ stata una finale al cardiopalma – commentano la direttrice tecnica Donatella Lazzeri e l’allenatrice Francesca Cupisti – Chiara ha saputo compiere una rimonta maiuscola. Il coefficiente di difficoltà della sua performance con la palla era molto alto: la sua gara dipendeva da quella. Le sue avversarie non avevano compiuto errori: se avesse perso l’attrezzo, la sua prova sarebbe terminata. Ha avuto carattere e determinazione, sfoderando una prestazione impeccabile. La giuria le ha assegnato meritatamente la vittoria. Il campionato italiano Allieve Gold è importantissimo per il futuro della Motto, che ha compiuto un grande investimento sul proprio vivaio, ben capendo che per confermarsi ai vertici è fondamentale costruire in casa i propri atleti”.

Vittoria Pratelli si è piazzata dodicesima, complice anche un intoppo a ridosso della propria gara: si è infatti rotta la bacchetta del nastro. Nella categoria A1 argento per Melissa Musacci al corpo libero: ottavo posto nella classifica generale per lei, nono per Sveva Rafanelli.