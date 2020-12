Giocatrici ancora positive, un altro rinvio per Gesam Gas e Luce

Un altro stop per Gesam Gas e Luce. A causa del perdurare delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, in accordo con la società Dondi Multistore Vigarano, la partita in programma domenica (13 dicembre) alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca e Dondi Multistore Vigarano è stata rinviata a data da destinarsi.