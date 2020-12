Mercoledì 9 dicembre diventa una data importante per il mondo dello sport lucchese. Oggi, infatti, alle 18 in piazza Guidiccioni angolo via Sant’Andrea, nel centro di Lucca, è stato infatti acceso l’albero dello sport, come simbolo ed augurio di una ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

L’iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva ed alle discipline sportive associate, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, della Confcommercio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e in collaborazione con il Panathlon Club Versilia-Viareggio ed il Panathlon Club Garfagnana.

L’albero è stato offerto dall’Unione dei Comuni della Garfagnana. Questa pianta donata per l’occasione, con l’obiettivo di celebrare lo sport nelle sue varie declinazioni in attesa a ripartire, vuole essere inoltre simbolo di biodiversità e soprattutto un messaggio positivo da un territorio che vuole ricordare alla città le proprie eccellenze naturalistiche e pregevoli qualità ambientali e che, una volta terminato questo momento, sarà pronto ad accogliere nuovamente tutti gli amanti della natura, dello sport e di sani stili di vita.

“Si tratta di un evento unico ed in qualche maniera storico – evidenzia presidente del Panathlon Club di Lucca, Guido Pasquini – perché questi loghi di federazioni, enti e discipline sportive (quasi 90 in totale) non si erano forse mai visti così tutti insieme, a simboleggiare una nuova e grande unità d’intenti del mondo dello sport. Quest’albero, posizionato in una piazza del centro storico di Lucca, vuole dare un forte messaggio di unione, di vitalità, di fiduciosa prospettiva e vuole rendere un po’ più caldo e luminoso il Natale dei panathleti, degli atleti, degli sportivi e di tutta la comunità lucchese. Rappresenta quindi l’unione sinergica delle forze dello sport, oggi in grave difficoltà a causa dell’emergenza Covid, per rinvigorire la speranza in un domani migliore. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, a partire dal Comune di Lucca, in particolare tramite l’assessore allo sport Stefano Ragghianti, he ci ha aiutato fin dall’inizio nella realizzazione del progetto, e dall’Unione dei Comuni della Garfagnana che ci ha offerto l’abete”.

“Ci teniamo anche noi a ringraziare il Panathlon Club Lucca e tutti coloro che hanno collaborato all’installazione ed all’accensione di questo albero di Natale dello sport – sottolinea il delegato provinciale di Lucca del Coni Stefano Pellacani -. Si tratta di un gesto di alta e profonda cultura sportiva, condiviso da parte di tutte le istituzioni amministrative e sportive coinvolte a livello territoriale, che hanno ritenuto l’iniziativa sicuramente importante e significativa tenuto conto del delicato momento che il mondo sportivo e soprattutto l’associazionismo di base purtroppo sta vivendo”.

“Siamo arrivati – afferma il presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana Andrea Tagliasacchi – ad un Natale che indubbiamente non sarà come gli altri, perché ancora segnato da questa pandemia, ma, per rendere viva la speranza di un ritorno alla normalità, l’Unione Comuni Garfagnana partecipa a questa lodevole iniziativa con il dono di un abete proveniente dal centro La Piana di Camporgiano, il proprio vivaio forestale, nel cuore della Garfagnana. L’Unione, infatti, attraverso il centro e i numerosi progetti che gli gravitano intorno, da sempre opera per il recupero e la valorizzazione delle varietà agricole locali e, dagli anni 2000, l’interesse maggiore è verso la tutela della biodiversità agraria, in particolare di tutte le specie tradizionalmente coltivate che sono state recuperate, caratterizzate ed iscritte ai repertori regionali delle specie a rischio di estinzione ed erosione”.

L’abete di piazza Guidiccioni ha un alto valore simbolico, perché ormai da mesi lo sport sta attraversando il periodo più buio di sempre. In questo contesto complicato è stato sviluppato questo progetto capace di coinvolgere tutte le sue componenti in una sorta di grande abbraccio collettivo, per comunicare alla comunità lucchese (e non solo) l’unità d’intenti e la comunanza di obiettivi e di valori del mondo dello sport.

L’albero, come noto, è anche simbolo di vita ed in questo caso vuole rappresentare una rinascita e una ripartenza. Nel mese di gennaio 2021, al termine delle festività natalizie, l’abete, dotato di una propria zolla, verrà piantato al campo Coni di via delle Tagliate a ricordo, soprattutto per le generazioni future, di questo periodo certamente triste ma anche pieno di insegnamenti e di spunti. Nei prossimi decenni l’albero potrà infatti ricordare quanto accaduto nel 2020 e lo spirito di fiducia e di unione che ha fatto sopravvivere e ripartire le discipline sportive, duramente colpite dalla pandemia.