Al Circolo Scacchistico Lucchese l’organizzazione del campionato regionale giovanile under 18

Arrivano buone notizie per il Circolo Scacchistico Lucchese, nonostante il lockdown che ha, come per la stragrande maggioranza delle società sportive, condizionato il regolare svolgimento dell’attività.

Il comitato regionale toscano scacchi della Federazione Scacchistica Italiana ha infatti assegnato al Circolo Scacchistico Lucchese il campionato regionale giovanile under 18 che si terrà all’auditorium della Pia Casa in via Santa Chiara 6 nei giorni 2 e 3 gennaio e vedrà impegnati decine di atleti provenienti da tutta la regione suddivisi in categorie dagli under 8 agli under 18. Il campionato sarà individuale e suddiviso in 6 turni di gioco con cadenza 20 minuti con 10 secondi di abbuono per ogni mossa.

Questo evento è stato possibile grazie al supporto e alla collaborazione del Comune di Lucca nella figura dell’assessore Ragghianti che ha messo a disposizione la sede. Per questo il cirdolo ringrazia il Comune “per la sensibilità da sempre rivolta a queste iniziative”.

Si tratterà di un’ottima occasione per gli allievi della Scuola Scacchistica Lucchese per potersi mettere alla prova in un torneo ufficiale dal vivo dopo mesi di scacchi on line, durante i quali i corsi hanno visto una notevole partecipazione di adulti e juniores, oltre ad altre opportunità di gioco e di studio di questa bellissima disciplina.

In questa fase non sono mancati i tornei, ai quali gli allievi lucchesi hanno risposto con entusiasmo, prendendo parte ad eventi locali e nazionali on line e dal vivo, come il campionato regionale a squadre a Prato, nell’ottobre scorso, ottenendo il terzo posto nell’under 10, con una buona prestazione, fra le altre, di Bianca Francesconi, giovane molto promettente, che ha preso parte con risultati importanti a vari tornei online.

La scuola è diretta da Pierluigi Passerotti e Roberto Corso, con istruttori qualificati come gli stessi Passerotti e Corso, insieme a Ermanno Pacini, Angelo Panattoni, Dario Dino Guida e la collaborazione di Francesco Frugoli, Marin Jance, Paolo Torre e Manuel Giannoni.

Gli interessati a conoscere di più di questa scuola possono consultare le pagine Facebook @circoloscacchisticolucchese e @scuolascacchisticalucchese. Per contatti c’è la e-mail circoloscacchisticolucchese@gmail.com.