Aleksander Grazhdani nuovo attaccante per il Ghiviborgo

Aleksander Grazhdani è un nuovo giocatore del Ghivizzano Borgoamozzano.

Alexander, attaccante classe 1993 con doppio passaporto greco/albanese arriva in biancorossoazzurro dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del Sasso Marconi Zola (serie D girone D). In passato ha vestito le maglie di Mezzolara e Faenza.

L’attaccante è già a disposizione di mister Lavezzini per la sfida di recupero con il Pro Livorno in programma domani (16 dicembre) allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca. Domani in campo anche il Real Forte Querceta che affronta in Mezzolara e il Seravezza, in campo con il Progresso.