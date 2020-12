Oggi (17 dicembre) i rappresentanti del Basketball Club Lucca maschile e del Basket Le Mura Lucca femminile, si sono ritrovati in piazza Guidiccioni, nel centro di Lucca, dove dal 7 dicembre è acceso l’albero dello sport, simbolo ed augurio di una ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

Erano presenti, per il Panathlon il presidente Guido Pasquini ed Enrico Turelli, per il Basketball Club Lucca il presidente Matteo Benigni, Ugo Donati, Giovanni Giusti e Guglielmo Menchetti, per il Basket le Mura Lucca Andrea Piancastelli e per il Lab Giacomo Stefani, oltre naturalmente ad alcune atlete della squadra femminile di serie A Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca: Russo, Niccoli, la capitana Spreafico, e Jacubkova; per la compagine maschile del Basketball Club Lucca erano invece presenti il capitano Barsanti e Pierini.

Prima delle classiche foto di rito, il presidente del Panathlon Club di Lucca Guido Pasquini ha voluto ricordare con forza quanto la pratica dello sport sia importante e quanto la sinergia tra le società in un momento difficile come quello che stiamo vivendo lo sia ancora di più. Ad inizio di stagione le due più importanti società di basket della Lucchesia hanno infatti dato prova di una grande sintonia e di un’evidente comunanza di obiettivi e di valori, dando vita, insieme, ad una nuova realtà, Lucca Academy Basket, riservata a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, nata con l’intento di allargare la base dell’avviamento alla pallacanestro in un ambiente sano e formativo.

Un progetto ambizioso, perfettamente in linea con i concetti che hanno portato all’allestimento dell’albero dello sport da parte del Panathlon International club di Lucca insieme al Coni, alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva ed alle Discipline sportive associate, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, della Confcommercio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con il Panathlon Club Versilia-Viareggio ed il Panathlon Club Garfagnana.

L’abete, offerto dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, vuole dare infatti un forte messaggio di unione, di vitalità, di fiduciosa prospettiva e vuole rendere un po’ più caldo e luminoso il Natale dei panathleti, degli atleti, degli sportivi e di tutta la comunità lucchese.