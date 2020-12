Quarantena per Covid, rinviata Forlì – Real Forte Querceta

Rinviata a data da destinarsi la competizione Forlì – Real Forte Querceta.

Il Real Forte Querceta rende nota la comunicazione del Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti con cui, a seguito della documentazione inviata dalla società Forlì, essendo ancora in fase di completamento l’isolamento obbligatorio stabilito dall’Asl competente, per cause di forza maggiore, la gara prevista per il 23 dicembre è stata rimandata.