Una rappresentanza della Lucchese formata da dirigenti e giocatori, si è data appuntamento stamani (18 dicembre) in piazza Guidiccioni, dove dal 7 dicembre è acceso un abete, simbolo ed augurio per una ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

Il presidente Bruno Russo, l’addetto stampa Giacomo Bernardi e una delegazione di calciatori è stata accolta da Donatella Buonriposi, dirigente dell’ufficio scolastico interprovinciale, e dal presidente del Panathlon di Lucca Guido Pasquini, accompagnato da altri consiglieri e soci del club, tra cui l’ex grande rossonero Lucio Nobile, che hanno evidenziato quanto sia fondamentale praticare sport, per tutte le generazioni ma in particolare per i più giovani. Di grande rilevanza, poi, in questo momento difficile per il mondo dello sport, la sinergia e unità d’intenti tra tutte le società del territorio lucchese.

Foto 2 di 2



L’albero dello sport è stato voluto dal Panathlon international club di Lucca insieme al Coni, alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva ed alle Discipline sportive associate, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, della Confcommercio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con il Panathlon Club Versilia-Viareggio ed il Panathlon Club Garfagnana. L’abete è stato offerto dall’Unione dei Comuni della Garfagnana. Proviene infatti dal centro La Piana di Camporgiano, attraverso il quale l’Unione opera per la valorizzazione delle varietà agricole locali e per la tutela della biodiversità.