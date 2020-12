Ghivizzano perde un pezzo di storia: morto il presidentissimo Elso Bellandi

Il terribile 2020 porta via un altro personaggio storico di Ghivizzano. Ieri (18 dicembre) è deceduto Elso Bellandi all’età di 99 anni. Una persona sempre attiva nella comunità, che adesso è in lacrime per la sua scomparsa che lascia un vuoto incolmabile.

Elso Bellandi rappresenta la storia del Ghivizzano Calcio: è stato ininterrottamente per 50 anni presidente della squadra. Il presidentissimo è stato anche il fondatore del gruppo Antica Norcineria. Tutta la provincia è in lutto per Elso.