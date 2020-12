Lucchese nella tana del Livorno: tutto sull’avversario dei rossoneri

Un bonifico partito da Genova ad opera di Aldo Spinelli di 600 mila euro ha permesso al Livorno di non essere escluso dal campionato di Serie C, sono però rimaste le scorie di una gestione devastante negli ultimi tre mesi e questo potrebbe portare prossimamente ad una penalizzazione in classifica. La compagine amaranto e i suoi tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo e la squadra ne ha subito beneficiato andando ad espugnare il campo della Pro Vercelli terza forza del campionato.

Rendimento

Il successo di mercoledì al “Piola” ha permesso agli amaranti di staccare il Piacenza e Olbia al terz’ultimo posto della classifica, di superare la Pistoiese, di agganciare il Novara recuperando due posizioni di classifica. Sembra che la squadra labronica abbia bisogno di forti stimoli, visto che era stata capace di espugnare anche il campo del Renate. Le incertezze societarie avevano avuto riflesso sui risultati visto che nell’ultimo periodo aveva rimediato 3 sconfitte e l’unico punto casalingo era stato ottenuto con il Pontedera. Il gol di Murilo che ha sbloccato la situazione a Vercelli ha interrotto una serie negativa in fase di realizzazione che è durata 394 minuti.

Bilancio in casa

Dei 17 punti conquistati, 9 sono arrivati all’Armando Picchi dove il bilancio è di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Dei 19 gol segnati 12 sono stati segnati all’Ardenza dove ha sempre trovato la via del gol tranne nell’ultima gara del 20 novembre con il Pontedera chiusa a reti bianche. Il rendimento in fase di gol migliora notevolmente nella ripresa. 4 i gol segnati nel primo tempo di cui quello con il Novara agli albori del match, 8 nella ripresa di cui la metà negli ultimi 10 minuti. Nelle due vittorie interne ha rifilato 3 gol a Pergolettese vincendo per 3-2 e Giana Ermio per 3-0 quest’ultima dell’ 11 novembre costituisce il successo di maggiori proporzioni da inizio anno. Queste due sono state anche le uniche gare in cui il Livorno è arrivato in vantaggio alla pausa. I pareggi con Lecco per 2-2 e Juventus U23 per 1-1 sono frutto di rimonte avversarie. Novara e Carrarese hanno vinto di misura arrivando in vantaggio per 2-1 alla pausa. I piemontesi si sono imposti per 3-2, i marmiferi per 2-1.

Cifre

Nella speciale classifica di reti incassate, il Livorno occupa il terz’ultimo posto con 10 gol incassati tra le mura amiche insieme a Olbia e Giana Erminio. Il primato negativo è detenuto dalla Lucchese. Il capocannoniere è Murilo con 4 centri di cui 2 su calcio di rigore, a quota 3 troviamo Di Gennaro, Haoudi e Marsura, due gol per Braken mentre a quota uno ci sono Mazzeo, Canessa e Pallecchi. Ha beneficiato anche di un autorete di Cauz del Lecco. A fronte dei due rigori decretati ci sono 3 rigori a sfavore tutti trasformati. Piccoli è stato l’unico giocatore espulso da inizio stagione

Volti nuovi

Non ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, sono ritornati per fine prestito il portiere Thomas Romboli e l’attaccante Alessio Canessa dalla Pergolettese, dal Sicula Leonzio il difensore Tino Parisi e dalla Feralpisalò il centrocampista Pasquale Maiorino. A questi bisogna aggiungere i nuovi acquisti, il portiere Giuseppe Stancampiano dal Trapani, Andrea Gemignani dalla Sambenedettese, il centrocampista Gianluca Piccolo dalla Giana Erminio e Andrea Bussaglia dal Cittadella

Allenatore

Per il terzo anno consecutivo Alessandro Dal Canto si siede su una panchina toscana, dopo le esperienze alla guida di Arezzo e Siena. La carriera da tecnico per il calciatore nativo di Castelfranco Veneto è iniziata alla Primavera del Padova nella stagione 2009-10. Nel 2011 gli viene affidata la conduzione tecnica della prima squadra e perde la Serie A nella finale playoff con il Novara. Dopo un’altra stagione alla guida dei bianco scudati, nel gennaio 2013 diventa allenatore del Vicenza ma non riesce a evitare la retrocessione in Serie C. Dopo l’esperienza al timone del Venezia, diventa tecnico della Nazionale Under 17, lavora ancora con i giovani nel biennio successivo a Empoli e alla Juventus prima di approdare all’Arezzo

Stranieri

Sono quattro gli stranieri nella rosa del Livorno. Il difensore francese Andrew Delly Marie-Sainte, i brasiliani Deverlan Vicente Marcelo e Mendes Murilo, l’olandese Sven Braken, a questi si aggiunge l’italo-uruguaiano Cristian Sosa e l’italo-marocchino Hamza Haoudi. Quest’ultimo e Andrea Gemignani sono nati a Lucca

Arbitro

Terna tutta umbra per il derby. Il direttore di gara è il signor Giuseppe Emanuele Repace di Perugia, con l’ausilio di Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto ufficiale Stefano Peletti di Crema. Il direttore di gara perugino non ha mai arbitrato i padroni di casa, vanta un precedente con la Lucchese sempre in trasferta il 25 novembre 2018 nella gara pareggiata a Busto Arsizio per 2-2 con la Pro Patria, con i rossoneri due volte in vantaggio grazie ad un autorete di Lombardoni e ad un gol di De Feo.

Rosa

Portieri: 1 Filippo Neri, 19 Thomas Romboli lo scorso anno in prestito alla Pergolettese, 22 Giuseppe Stancampiano ex Trapani

Difensori: 2 Andrew Delly Marie-Sainte, 3 Deverlan Vicente Marcelo, 4 Matteo Di Gennaro, 5 Cristian Sosa ex Sicula Leonzio, 14 Gabriele Morelli, 15 Tino Parisi lo scorso anno in prestito alla Sicula Leonzio, 17 Antonio Porcino, 29 Alain Fremura, 30 Andrea Gemignani ex Sambenedettese

Centrocampisti: 6 Francesco Nunizatini, 13 Gianluca Piccoli ex Giana Erminio, 16 Hamza Haoudi, 20 Pasquale Maiorino lo scorso anno in prestito alla Feralpisalò, 21 Andrea Bussaglia ex Cittadella, 23 Davide Agazzi

Attaccanti: 7 Davide Marsusa, 9 Sven Braken, 11 Mendes Murilo, 18 Matteo Pallecchi, 19 Fabio Mazzeo, 24 Alessio Canessa lo scorso anno in prestito alla Pergolettese

Precedenti

E’ la sfida numero 53, 18 successi del Livorno, 22 pareggi e 12 vittorie rossonere. 55 le reti labroniche, 40 quelle della Lucchese. L’ultimo confronto giocato all’Armando Picchi vide il Livorno vincere per 3-0 una gara che si sarebbe dovuta svolgere il 10 settembre 2017 e che slittò al 20 settembre a causa di un nubifragio che colpì la città di Livorno. L’ultimo pareggio è del 18 settembre 2016 per 1-1, Livorno avanti con Venitucci e risposta di Mingazzini nelle battute conclusive. L’ultimo successo rossonero il 6 novembre 1988 un rigore di Torracchi a 3’ dalla fine decretò il successo per la Pantera dopo le reti di Paci per la Lucchese e quella di Carpineti che riprendeva un rigore fallito da Mazzuccato