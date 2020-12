Lucchese pronta al derby con il Livorno, Lopez: “Sarà una battaglia”

Dopo la prima vittoria casalinga, la seconda in tutto il campionato, la Lucchese non si vuole fermare. La squadra di Lopez scenderà nuovamente in campo domani (20 dicembre) alle 15 nel derby in trasferta con il Livorno. Un’altra partita da non fallire per scalare la classifica con l’obiettivo salvezza.

Ancora tanti gli assenti rossoneri: “Abbiamo lavorato bene e con il consueto impegno questa settimana – commenta il mister alla vigilia -. La vittoria di domenica scorsa ha in parte ripagato i grandi sacrifici ed il lavoro che questi ragazzi tra mille difficoltà stanno portando avanti ed è tornato un certo entusiasmo. Gli assenti sono ancora molti e questo per noi è un problema: i giocatori che stanno veramente bene sono pochi e dovremo compensare alla non perfetta condizione fisica con grande lucidità ed attenzione tattica”.

Lucchese pronta alla battaglia: “Il Livorno, tecnicamente, è una squadra di alta classifica, con giocatori ed uno staff tecnico di primo livello per questa categoria – afferma Lopez -. La loro posizione in classifica è frutto di una stagione tribolata dal punto di vista societario, ma abbiamo potuto vedere il loro vero valore anche nella difficile partita di mercoledì, contro la Pro Vercelli. Sarà una battaglia in cui dovremo difendere bene e sfruttare le occasioni a nostra disposizione“.

Ancora dubbi sulla formazione: “Stiamo valutando qualche possibile modifica negli undici iniziali, anche se la base della squadra resterà quella – annuncia il mister rossonero -. Abbiamo due impegni ravvicinati e dobbiamo valutare soprattutto le condizioni fisiche di ogni giocatore a disposizione. Ci riserviamo di sciogliere gli ultimi dubbi nella mattinata di domani, ma chiunque andrà in campo sa già perfettamente cosa fare”.