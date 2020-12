Sfilata di Vespe in centro per lo sport

Oggi (19 dicembre) una rappresentanza della Asd Vespa Club di Lucca, affiliata Libertas, ha sfilato per alcune vie del centro città e ha sostato – per una foto di gruppo nel rispetto delle distanze di sicurezza – davanti all’albero dello sport, allestito in Piazza Guidiccioni per dare un messaggio forte di unione e di vitalità del mondo dello sport, nonostante i gravi problemi causati dalla pandemia.

I rappresentanti del Club, come da tradizione tutti vestiti da Babbo Natale, sono stati accolti dal presidente del Panathlon International Club di Lucca Guido Pasquini.

Presenti anche il consigliere regionale Valentina Mercanti e l’assessore comunale Celestino Marchini.