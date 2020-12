Mezza serie B strizza l’occhio a Bartolomei

Mezza B strizza l’occhio al centrocampista lucchese dello Spezia, Paolo Bartolomei.

Monza, Empoli, Salerintana, Spal, Cremonese e Reggiana starebbero valutando per gennaio la possibilità di far vestire con la loro casacca il trentunenne calciatore originario di Valdottavo.

Bartolomei è stato uno dei pilastri dello Spezia che nella passata stagione ha vinto i playoff di Serie B, conquistandosi la storica promozione in A.