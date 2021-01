Riparte il 16 gennaio il campionato juniores nazionali

Riparte a metà gennaio il primo dei campionati giovanili.

Il Dipartimento Interregionale ha infatti comunicato che il campionato nazionale juniores under 19 2020/2021, in osservanza a quanto previsto dal decreto dello scorso 3 dicembre, riprenderà il 16 gennaio con le gare programmate il 31 ottobre e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.