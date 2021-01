Si aprono le iscrizioni alla Garfagnana Epic 2021

Aperte da questa mattina (7 gennaio) le iscrizioni per Garfagnana Epic 2021, la maratona in Mtb non competitiva giunta alla settima edizione, in programma il 29 e 30 maggio 2021 tra Garfagnana e Valle del Serchio.

Sarà possibile iscriversi fino al 28 marzo o, comunque, fino al raggiungimento del numero massimo di 300 partecipanti.

Garfagnana Epic è una due giorni ricca di emozioni tra Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano, un’avventura in Mtb attraverso i sentieri, le antiche faggete e i panorami mozzafiato della Valle del Bello e del Buono. Non una gara, ma un’impresa epica, una sfida con se stessi in compagnia di amici con la stessa passione.

Il percorso della manifestazione, tra i più duri e spettacolari d’Italia con i suoi 160 chilometri e gli oltre 6mila metri di dislivello, vede in questa edizione un’importante novità, toccando i 2mila e 54 metri d’altitudine del monte Prado, il più alto della Toscana: “Nessun evento può portarti più in alto”, afferma soddisfatto Daniele Saisi, ideatore nonché veterano della manifestazione, ricordando come Garfagnana Epic sia ormai diventata sinonimo di garanzia e affidabilità nel mondo della mountain bike.

“Il nostro è uno dei pochi eventi che, nonostante le restrizioni generali dovute ai protocolli Covid-19, nel 2020 ha trovato una propria collocazione nel calendario“, ribadisce Saisi.

Nel 2021 verrà inoltre riproposta la Epic Day, 80 chilometri e 3200 metri di dislivello concentrati nella sola giornata del 29 maggio. Un percorso diverso da quello della Garfagnana Epic, ma altrettanto suggestivo, vario e tecnico, che quest’anno si snoderà fin sopra i crinali appenninici, regalando scorci particolarmente suggestivi. Entrambi gli eventi – Garfagnana Epic ed Epic Day – partiranno da Gallicano il 29 maggio alle 8.