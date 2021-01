Ghiviborgo scatenato: preso anche bomber Alessio Cargiolli

Un altro gran bel colpo per il Ghiviborgo del ds Pacitto, in una campagna di mercato scintillante per rafforzare la rosa. Dopo l’arrivo di Fazzi, Chianese e Gregov, alla corte di mister Lavezzini arriva l’attaccante classe ’89 Alessio Cargiolli. Il bomber spezzino viene dal Nibionnoggiono, nel girone B, di cui è capocannoniere con 5 reti in 6 gare.

Ecco il comunicato ufficiale: “Il Ghivizzano Borgo a Mozzano è lieto di annunciare l’arrivo del calciatore Alessio Cargiolli. Nato a La Spezia il 15 febbraio 1989, Alessio è una punta centrale, proveniente dal Nibionnoggiono (Serie D, girone B). Il calciatore è già a disposizione di mister Lavezzini”.