Basket Le Mura, a Sesto San Giovanni arriva un altro ko

Geas Sesto San Giovanni – Gesam Gas e Luce Lucca 79-70 (26-13, 34-27, 57-48)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Gwathmey 29, Verona 10, Oroszova 12, Graves 15, Panzera 10, Arturi, Nespoli, Ronchi 1, Merisio ne, Gilli. Pellegrini ne, Ercoli. All.: Zanotti

GESAM GAS E LUCE LUCCA: Jakubcova 13, Pastrello 6, Russo 4, Harper 6, Tunstull 21, Azzi ne, Cibeca ne, Orsili 3, Miccoli 13, Pallotta ne, Smorto 4. All.: Iurlaro.

Ancora una sconfitta per la Gesam Gas e Luce Lucca, stavolta sul parquet di Sesto San Giovanni. Le biancorosse di coach Iurlaro pagano l’inizio della gara con il primo quarto chiuso con un +13 per le lombarde. La formazione lucchese accorcia le distanze a metà gara (-7), poi la partita resta equilibrata ma le lucchesi non riescono ad avvicinarsi ulteriormente. Bene Tunstull, miglior marcatrice con i suoi 21 punti.

La cronaca

Alla quarta partita nel giro di 12 giorni, la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca lotta strenuamente ma deve arrendersi per 79-70 sul parquet dell’Allianz Geas Sesto forte di una Jazmon Gwathmey da 29 punti e 8 rimbalzi. Due punti importanti per Sesto, salita al quinto posto, mentre per le biancorosse l’appuntamento con la seconda vittoria in campionato è ancora rinviato.

Capitan Miccoli e compagne erano state abili a rientrare nel match dopo un primo quarto di marca lombardo salvo poi pagare, nei momenti cardini della partita, una mancanza di lucidità dovuta ai ravvicinati impegni e alla classe delle cestiste più rappresentative a disposizione di coach Cinzia Zanotti. Come preventivabile, alla luce delle diverse caratteristiche fisiche dei due roster, Geas ha fatto la voce grossa sui rimbalzi, 36 contro i 24 di Lucca, mettendo in evidenza una percentuale di realizzazione dal campo pari al 53%. Il Basket Le Mura, costretto a trovare nuove soluzioni di gioco dopo le ben note vicende, ha dimostrato carattere e trovato delle solide prestazioni sia di Jakubcova che di Miccoli.

Jakubcova, ancora alle prese con una problema alla mano destra, torna a disposizione e va a comporre il quintetto formato da Tunstull, Pastrello, Harper e Russo. Priva della lungo degente Crudo e con la neo arrivata Caterina Dotto non presente in panchina, coach Cinzia Zanotti si affida alla line up composta da Orsozova e l’ex Graves sotto le plance, Gwathmey, Panzera e Verona in cabina di regia. Incoraggiante l’avvio del quarto iniziale di Gesam che stappa il punteggio con una tripla griffata proprio dal pivot slovacco. Dopo aver incassato il 2-6 iniziale Allianz, con una Graves limitata da due falli, risale perentoriamente la corrente grazie alle giocate della Gwathmey. La cestista portoricana, supportata dalla collaborazione di Verona, contribuisce in maniera pesante alla prima fuga di serata delle locali sul 22-10. Il capitano Miccoli interrompe l’emorragia di punti con un canestro di pura personalità. L’ultima parola è di Sesto che chiude la prima frazione sul 26-13.

Nel secondo quarto la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca prende le misure all’attacco delle padroni di casa, che trovano il primo canestro del periodo dopo che se ne sono andati i primi quattro minuti. Sotto le plance in fase offensiva si fa valere Jewel Tunstull, autrice della sua migliore prova stagionale con 21 punti. L’intensità riversata sul parquet dalle biancorosse permette alla squadra di coach Iurlaro di ridurre lo scarto sul 34-27 dopo la tripla griffata da Pastrello all’incedere della sirena.

Al rientro dall’intervallo lungo, il match riprende nello stesso come era iniziato il primo quarto, ovvero con una “bomba” dall’arco mandata a bersaglio da Jakubcova. I quattro punti subiti in maniera ingenua da Lucca inducono coach Iurlaro a chiamare un time-out. La compagine ospite continua a trovare con una certa frequenza la via del canestro arrivando fino al -1 sul 42-41. Con il punteggio di nuovo bilico, a salire in cattedra è nuovamente la numero uno lombarda che impreziosisce ulteriormente la sua serata con ulteriori otto punti che ripartono Geas sulla doppia cifra di vantaggio.

I dieci minuti conclusivi vivono una parte iniziale dove la squadra di Iurlaro tenta in tutte le maniere di arrivare ad una rimonta che avrebbe dello straordinario, giungendo fino al 61-55 per poi essere nuovamente ricacciata indietro dalla tripla di Oroszova. La solita Gwathmey e Bashaara Graves producono l’allungo definitivo. Terminato questo tour de force, il Gesam Gas e Luce Le Mura potrà contare su una settimana intera di allenamenti per preparare l’importante sfida di domenica prossima al PalaTagliate contro Costa Masnaga, una delle principali rivoluzioni di questa Techfind serie A1.