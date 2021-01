Real Forte sfiora il colpaccio in casa della capolista. Ko Ghiviborgo e Seravezza

Giornata da dimenticare per le formazioni della provincia di Lucca. Sfiora il colpaccio il Real Forte Quercetain casa della capolista Aglianese, ma si fa rimontare a cavallo dello scadere, in un concitatissimo finale, dall’Aglianese sul 2-2. Cadono le altre due formazioni del girone D: pesante il ko del Ghiviborgo sul campo dell’ultima della classe Corticella. Non basta la rete del nuovo acquisto Gregov, dopo l’uno-due dell’inizio gara per i bolognesi. Cade in casa il Seravezza contro il Lentigione: decide una rete di Barranca.

Aglianese-Real Forte Querceta 2-2

AGLIANESE: Morandi, Gasco, Casanova (38’st Giannini), Soldani (18’st Bianchi), Colombini, Salvadori, Di Vito (8’st Giordani), Remedi, Brega, Russo, Kouko. A disp.: Ansaldi, Carcani, Panelli, Gelli, Collecchi, Ballardini. All.: Colombini

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Bertoni (14’st Maffini), Lazzarini, Bani, Guidi, Mariani F., Biagini, Di Paola, Doveri (29’st Amico), Pegollo. A disp.: Balestri, Ussia, Baracchini, Ferri, Seriani, Bianchi, Gargani. All.: Amoroso

ARBITRO: Romaniello di Napoli (Salvi e Giangregorio di Padova)

RETI: 39’pt Bani, 18’st Guidi, 44’st rig. Giordani, 46’st Russo

NOTE: Ammoniti Bani (22’pt), Salvadori (41’pt), Bianchi (19’st), Colombini (32’st)

Corticella-Ghivizzano Borgoamozzano 2-1

CORTICELLA: Cinelli, Busi, Magi, Albonetti, Cosner, Tonelli, Grazia, Cipriano, Girotti, Nanetti, Negri. A disp.: Garoia, Marchesi, Giannini, Graziano, Pescatore, Parlanti, Monnolo, Bouabre, Benincasa. All.: Miramari

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Brunozzi, Muscas, Felleca, Chianese, Fazzi. A disp.: Martinelli, Pazzaglia, Polacchi, Nottoli, Puviani, Belluomini, Viti, Grazhdani, Cargiolli. All.: Lavezzini

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme (Ladu di Nuoro e Storgato di Castelfranco Veneto)

RETI: 4’pt Albonetti, 10’pt Girotti, 6’st Gregov

Seravezza-Lentigione 0-1

SERAVEZZA: Venè, Moussafi, Ferrante (44’st Bagnai), Granaiola, Bortoletti, Grassi, Podestà (44’st Scarlino), Maccabruni, Andrei (42’st Bedini), Nelli, Vanni. A disp.: Orsini, Bongiorni, Saporiti, Kovloz, Luka, Toccafondi. All.: Vangioni

LENTIGIONE: Cheli, Galanti, Agyemang, Scalini, Rossini, Tarantino, Piccinini, Martino, Tozzi, Zagnoni, Barranca. A disp.: Mora, Dodi, Carpio, Canrossi, Bouhali, Scanu, Sanat, Caprioni, Nouvenne. All.: Notari

ARBITRO: Mirri di Savona (Rizzioli di Legnago e Marchesin di Rovigo)

RETI: 5’st Barranca