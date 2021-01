Basketball Club Lucca si prepara a ripartire con gli allenamenti

Il Basketball Club Lucca in stand-by è pronto a ripartire. Il presidente Matteo Benigni si è rivolto ai tesserati e alle famiglie con una lettera aperta.

“Sono momenti di grande fermento nel mondo degli sport dilettantistici. Il Basketball Club Lucca sta seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo a livello federale. Nella Fip l’avvicendarsi di incontri a livello regionale e nazionale ha creato in questi giorni i presupposti per un’eventuale ripresa delle attività – spiega -. La Federazione italiana pallacanestro sta alacremente lavorando per consentire a tutti i propri tesserati, dal Minibasket all’attività Senior, di tornare ad allenarsi in palestra, adottando ovviamente tutte quante le cautele necessarie. Alla luce di tutto ciò, l’apparato organizzativo del Basketball Club Lucca si è messo all’opera, riattivando tutte quante le procedure logistiche e chiedendo a allenatori, assistenti istruttori e vari addetti ai lavori di farsi trovare pronti nel momento in cui, speriamo presto, la Federazione dovesse dare il benestare alla ripresa degli allenamenti”.

“E’ uno spiraglio di luce – commenta il presidente – che squarcia il buio in cui il basket, senior, giovanile e il minibasket erano sprofondati. Siamo fiduciosi, presto torneremo a sentire il suono dei palloni che rimbalzano sul parquet. Abbiamo motivo di credere che la Fip arriverà presto a chiudere l’iter necessario per ripartire, elaborando anche nuovi e più attenti protocolli anti Covid19 che ci permetteranno di riprendere in massima sicurezza gli allenamenti”.