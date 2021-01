Coronavirus, spostate due tappe della Coppa Toscana Mtb

La pandemia e l’impossibilità di viaggiare da Regione a Regione hanno portato a un rimodellamento del calendario della Coppa Toscana Mtb, con lo spostamento in avanti delle prime due tappe.

La 29esima edizione della Granfondo Castello di Monteriggioni, originariamente programmata per il 14 marzo, da apertura del circuito diventa la prova di chiusura, andandosi a posizionare nella data del 17 ottobre. La 16esima Rampichiana, che Arezzo doveva ospitare per il 28 marzo, si disputerà invece nell’inconsueta collocazione estiva del 18 luglio, divenendo di fatto la sesta prova del calendario. In questo modo il circuito prenderà il via il 9 maggio a Marina di Bibbona con la 22esima Costa degli Etruschi Epic. Il nuovo disegno da una parte permetterà ai biker di avere più tempo per prepararsi e dall’altra di sperare che, per maggio, la situazione sanitaria nel paese sia diventata più sostenibile grazie soprattutto alla diffusione dei vaccini.

Per coloro che avevano effettuato già l’iscrizione alle due gare di Monteriggioni e Arezzo, la quota viene automaticamente spostata per i nuovi appuntamenti del 17 ottobre e 18 luglio, come naturalmente è previsto anche per tutti coloro che si erano iscritti lo scorso anno senza avere avuto la possibilità di gareggiare. Il cambio di date ha influito anche sulla campagna di abbonamenti, il cui inizio è stato posticipato all’1 aprile, sempre sul sito www.winningtime.it.

Il nuovo calendario

9 maggio, Marina di Bibbona, Costa degli Etruschi Epic Mtb Cecina

16 maggio, Sinalunga, Sinalunga Bike Donkey Bike

30 maggio, Prato, GF Da Piazza a Piazza Avis Verag

27 giugno, Bibbiena, Casentino Bike Mtb Casentino

4 luglio, Barga, gara da definire Ciocco Sport Lab

18 luglio, Arezzo, Rampichiana Cavallino Asd

5 settembre, Pratovecchio, Straccabike Gs Avis Pratovecchio

3 ottobre, Capoliveri, Capoliveri Legend Cup Asd Capoliveri Bike Park

17 ottobre, Monteriggioni, GF del Castello Team Bike Pionieri