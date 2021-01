Il ds Pacitto lascia il Ghiviborgo

Si separano le strade del Ghiviborgo e del ds Luca Pacitto che lascia il suo incarico.

A lui ha scritto il presidente della società calcistica, Alessandro Remaschi: “Voglio pubblicamente ringraziarti, a nome di tutto il Ghiviborgo, per la serietà e la dedizione con le quali hai da sempre svolto il tuo ruolo di direttore sportivo. In questi anni sei stato per me e per tutti noi un costante punto di riferimento ed hai rivestito il tuo incarico con grande passione, oserei dire, con amore, facendo crescere la nostra società sportiva. La tua professionalità, il tuo modo unico di affrontare le questioni, sempre con garbo e sensibilità, sono state un grande insegnamento ed un modello da seguire per il futuro”.

“Sei riuscito a creare un clima di fiducia, di stima reciproca e di collaborazione all’interno della squadra e non hai mai fatto mancare il tuo supporto allo staff ed alla dirigenza – scrive Alessandro Remaschi -. Grazie a te la nostra società sportiva è diventata più forte, più unita ed ha ottenuto risultati importanti. A nome di tutto il Ghiviborgo, ti auguro una carriera professionale ricca di soddisfazioni, consapevole che svolgerai il tuo ruolo, come sempre hai fatto, con impegno e competenza e con il tuo modo genuino di intendere lo sport. Ancora una volta grazie per esserti dedicato anima e corpo alla nostra squadra e sappi che, se un giorno vorrai tornare, la porta, per te sarà sempre aperta”.