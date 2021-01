Serie D, ancora una sconfitta nel recupero per il Seravezza

Seravezza – Progresso 1-2

SERAVEZZA: Venè, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Podesta, Saporiti, Maccabruni, Andrei, Bedini, Vanni. A disp.: Orsini, Moussafi, Nannipieri, Bongiorni, Nelli, Kovloz, Bagnai, Scarlino. All.: Vangioni

PROGRESSO BOLOGNA: Celeste, Cocchi Amtt, Cantelli, Monaco, Fiore, Menarini, Rossi, Gulinatti, Vassallo, Bagatti, Esposito. A disp.: Tartaruga, Cocchi M., Chmangui, Bonvicini, Veglia, Maltoni, Salvadori, Ferraresi, Matta. All.: Moscariello

ARBITRO: Arnaut di Padova (Mino della Spezia e Pirola di Abbiategrasso)

RETI: 21’pt Saporiti, 24’st Vassallo, 45’st Matta

È un gol in extremis di Matta a decidere la sfida di recupero fra Seravezza e Progresso in programma questo pomeriggio. Ancora un ko, dunque, per i versiliesi di Vangioni, che si illudono con il gol di Saporiti nel primo tempo. Nella ripresa i bolognesi ribaltano il risultato: al 24 il pari di Vassallo. Nel recupero il neoentrato Matta gela il Seravezza e regala tre punti ai suoi.