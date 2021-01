Lucchese, dal Milan arriva l’esterno Gabriele Galardi

Un altro tassello nell’opera di rafforzamento nella rosa della Lucchese.

La società rossonera ha acquisito, in prestito dal Milan, il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Galardi, esterno classe 2002.

Di proprietà del Milan, con cui si è messo in evidenza nella formazione Under 18, Galardi è un esterno capace di conciliare la fase difensiva e quella offensiva con grande duttilità e spirito di abnegazione. In questa prima parte della stagione è stato in forza alla Viterbese, nel girone C della Serie C.