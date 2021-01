Lucchese, con la Pergolettese torna Bianchi. Lopez: “Non possiamo concederci distrazioni”

Dopo il pareggio con la capolista Renate, la Lucchese domani (24 gennaio), alle 15, scenderà nuovamente in campo per affrontare la trasferta con la Pergolettese. I rossoneri vogliono continuare la scalata per la salvezza iniziando nel migliore dei modi il girone di ritorno. La partita d’andata finì 3-3, con un pazzo pareggio dei rossoneri.

Mister Lopez suona la carica: “Veniamo da una serie positiva di risultati e prestazioni, ma la nostra rincorsa non può arrestarsi e non possiamo concederci distrazioni. Questo girone di ritorno comincia con una trasferta insidiosa, ma sicuramente alla nostra portata. La Pergolettese è una squadra che gioca un buon calcio ed ha ottenuto buoni risultati. Abbiamo preparato la gara con attenzione e scendiamo in campo convinti di poter ottenere un risultato positivo per proseguire la nostra marcia”.

Con la Pergoletttese orna bomber Bianchi “I ragazzi si sono allenati con grande intensità ed impegno anche questa settimana – prosegue il mister -. Abbiamo recuperato Bianchi in attacco ed i nuovi si sono integrati bene, dimostrando già grande disponibilità per la causa comune. Domattina con lo staff scioglieremo gli ultimi dubbi sulla formazione, a partire dal centrocampista che sostituirà Meucci davanti alla difesa”.