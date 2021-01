Serie D, sorride (a metà) soltanto il Ghiviborgo con un pari in extremis

Al termine della 13esima giornata di campionato di serie D sorride, a metà, solo il Ghiviborgo che acciuffa un punto in extremis grazie al gol di Felleca, dopo aver a lungo rincorso e fallito un calcio di rigore con lo stesso attaccante. Cade con il Fiorenzuola il Real Forte Querceta: decide la doppietta di Bruschi, non basta la rete di Lazzarini dopo la mezz’ora del secondo tempo. Cade all’ultimo minuto in casa anche il Seravezza di Vangioni (panchina in bilico?): Grassi illude con il vantaggio i versiliesi, nella ripresa Ferretti e Sala ribaltano il risultato.

Fiorenzuola-Real Forte Querceta 2-1

FIORENZUOLA: Battaiola, Potop, Guglieri, Perseu, Cavalli, Ferri, Michelotto (27’st Oneto), Stronati, Arrondini (43’st Saia), Bruschi, Esposito. A disp.: Ghezzi, Carrara, Romeo, Salvaterra, Facchini, Baldini, Hathaway, Saia, Oneto. All.: Tabbiani

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Maffini, Lazzarini (43’st Seriani), Maccabruni (29’st Bani), Guidi, Mariani F. (29’st Amico), Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Ussia, Baracchini, Ferri, Seriani, Gargani, Bani, Amico, Bonati. All.: Amoroso

ARBITRO: Iannello di Messina (Selmi di Acireale e Vitaggio di Trapani)

RETI: 30’pt e 27’st Bruschi, 32’st Lazzarini

NOTE: Ammoniti Lazzarini, Stronati, Del Dotto, Potop, Maffini

Sammaurese-Ghiviborgo 1-1

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova, Vesi, Pasquini, Cianci, Nicoli, Scarponi, Manuzzi, Bonandi (27’st Gualtieri), Mannah (32’st Zavatta). A disp.: Ramenghi, Gregorio, Sabba, Jassei, Camara G., Lisi, Deniku. All.: Protti

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi (31’st Del Re), Piccardi (38’st Belluomini), Bartolini, Messina, Gregov, Brunozzi (12’st Pazzaglia), Fazzi (17’st Nottoli), Cargiolli, Felleca, Muscas. A disp.: Martinelli, Martini, Polacchi,Viti. All.: Lavezzini

ARBITRO: Ramondino di Palermo (Gentile di Teramo e Carchesio di Lanciano)

RETI: 15’pt Manuzzi, 47’st Felleca

NOTE: Ammoniti Pazzaglia, Messina, Pasquini, Niccoli. Al 23’st Felleca calcia alto un calcio di rigore

Seravezza – Mezzolara 1-12

SERAVEZZA: Venè, Moussafi, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Podesta, Maccabruni, Andrei, Bedini, Bagnai, Vanni. A disp.: Orsini, Pietrelli, Bongiorni, Vannucci, Saporiti, Nelli, Kovloz, Luka, Scarlino. All.: Vangioni

MEZZOLARA: Malagoli, Albertini, Musiani, Rossi, Broglia, De Luca, Artioli, Roselli, Sala, Selleri, Rizzi. A disp.: Seri, Venturi, Nannini, Mantovani, Antonowicz, Kharmoud, Ferretti, Wangue Moumi. All.: Togni

ARBITRO: Esposito di Ercolano (Polidori di Perugia e Piomboni di Città di Castello)

RETI: 12’pt Grassi, 20’st Ferretti, 45’st Sala