Sport e salute, dall’Aics voucher per minori di 17 anni e over 65

L’Aics ha deciso di utilizzare il contributo integrativo deliberato a beneficio degli organismi sportivi per favorire la ripartenza delle attività sportive su tutto il territorio nazionale, in particolare di quella dei soggetti più fragili, per la frequenza di corsi e attività sportive.

I voucher, dell’importo unitario di 60 euro, sono riservati a minori dai 5 ai 17 anni, a giovani con disabilità e ad over 65, che potranno utilizzarli per frequentare le attività organizzate dal comitato provinciale di Lucca o dalle Asd a esso affiliate. Tutti gli interessati potranno richiederli tramite la piattaforma raggiungibile dal sito internet dell’associazione presentando domanda entro venerdì (29 gennaio).

Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità del richiedente (per i minori copia di un documento del genitore) e copia della dichiarazione Isee.