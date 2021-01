Gesam Gas e Luce Lucca nella tana della capolista

Ultimo impegno prima della sosta riservata alle nazionali, l’Italia si giocherà nella “bolla” di Istanbul dal 4 al 6 febbraio la qualificazione agli Europei, per il Basket Le Mura Lucca che domani sera (30 gennaio) sarà di scena sul parquet dell’imbattuta capolista Umana Reyer Venezia. Al Taliercio, palla a due fissata per le 18 le biancorosse sfideranno per la terza volta in stagione il team lagunare, capace di collezionare soltanto vittorie in tutte le partite ufficiali: tra Serie A1, Supercoppa ed Eurocup le orogranate hanno collezionato 23 successi in altrettanti match. Numeri e statistiche da capogiro che pongono la squadra di coach Ticchi nei panni di candidata numero uno alla conquista del titolo tricolore. Una trasferta, la seconda di fila dopo quella di Ragusa, che presenta un ulteriore incremento del tasso difficoltà per capitan Maria Miccoli e compagne. Le biancorosse, tornate comunque con alcune buone indicazioni dalla sfida disputata in terra siciliana, molto probabilmente dovranno rinunciare per la seconda gara consecutiva all’apporto di Jewel Tunstull, sempre alle prese con un fastidioso problema alla caviglia destra.

Detto che i due precedenti stagionali hanno visto la netta affermazione di Venezia, al PalaTagliate lo scorso 24 ottobre terminò 52-74, anche le statistiche indicano l’impressionate forza delle venete, sia sotto il profilo dell’intensità fisica che della tecnica. La Reyer occupa il primo posto nelle graduatorie di realizzazione del tiro da due, 55%, che dall’arco, 41% così come è la squadra capace di catturare più di tutta la Serie A1, ben 682. Rispetto alla partita d’andata, inoltre, Venezia ha aggiunto alle sue profonde rotazioni Nathasha Howard, formidabile ala grande statunitense vincitrice di tre titoli Wnbae del premio nel 2019 di Wnba defensive player of the year.

Questo ultimo arrivo, Fagbenle (13 punti e 8 rimbalzi di media) e il pivot lituano Petronyte (15 punti e 10 rimbalzi), considerando che una delle tre dovrà riposare, rappresentano l’eccellenza nel reparto lunghe che ha nel capitano Martina Bestagno un altro elemento di spessore. Minuti importanti abbinate a prestazioni confortanti sono all’ordine del giorno anche per Elisa Penna, letale dall’arco e una delle cinque veneziane convocate in nazionale. Ricco di alternative, allo stesso modo, il comparto delle esterne: si va dalla giovane Natali alle playmaker Debora Carangelo e Beatrice Attura per arrivare all’esperta americana ex Torino Jolene Anderson (13 punti e 5 assist di media).

A presentare questa partita spetta, come di consueto, al vice allenatore del Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca Lorenzo Puschi. “In questa stagione Venezia sa soltanto vincere sia in Italia che in Eurocup dove ha inflitto tre pesanti distacchi alle rivali segnando sempre oltre 100 punti – ha dichiarato Puschi -. Sono le favorite per lo scudetto anche se nei play-off penso che Schio riuscirà a darle del filo da torcere. Le orogranate, forti di un roster di primissimo livello impreziosito ulteriormente dall’arrivo di una big come Howard, riescono per tutti i 40’ la stessa intensità a livello fisico che alte percentuali sul piano realizzativo. Queste due componenti sono racchiuse nella playmaker Anderson, una delle migliori di tutto il campionato nel suo ruolo. Dal canto nostro cercheremo di fare la nostra partita senza avere nulla da perdere per proseguire sulla strada dei progressi evidenziati nelle ultime partite. Molto probabilmente non sarà a disposizione Tunstull per il prolungato problema alla caviglia destra.”

Umana Reyer Venezia-Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca sarà diretta dal primo arbitro Stefano De Biase, coadiuvato da Enrico Bartoli e Alexa Castellaneta.