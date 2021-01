Ghivoborgo, dal Brescia arriva il giovane portiere Diego Abbrandini

Un nuovo arrivo in casa Ghiviborgo. In Mediavalle arriva anche il portiere classe 2001 Diego Abbrandini, in prestito dal Brescia fino a fine stagione.

Ecco il comunicato ufficiale: “Il Ghivizzano Borgo a Mozzano è lieto annunciare l’arrivo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 del calciatore Diego Abbrandini. Nato a Brescia il 14 settembre 2001, Diego è un portiere, proveniente dalla società Calcio Brescia Spa. Il calciatore è già a disposizione di mister Lavezzini”.

Foto dalla pagina ufficiale del Brescia Calcio