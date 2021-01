Lucca protagonista con Viareggio e Montecatini al Titanium Challenge

Il 29 e il 30 maggio andrà in scena la prima edizione della Titanium Challenge- Unconventional Triathlon, un evento sportivo per super-atleti, ma anche un importante evento di impatto turistico per il territorio. A differenza del triathlon classico dove le discipline sono sequenziali, nella Titanium le discipline vengono mescolate, rendendolo unico nel proprio genere, da qui la definizione ‘unconventional’.

La gara partirà da Montecatini Terme per arrivare in bicicletta da corsa fino a Viareggio dopodiché i concorrenti depositeranno la bici per compiere un tragitto di 2 chilometri di corsa su sabbia, altra particolarità di questa Challenge nell’affascinante spiaggia versiliese e altri 2 chilometri in mare a nuoto. Ma non è finita perché una volta terminate queste prove glia atleti dovranno tornare in sella e riprendere la strada per Montecatini Terme con fermata a Lucca, per una prova di ben 30 chilometri sulle maestose Mura rinascimentali della città e pedalare di nuovo fino al traguardo nella città di Montecatini.

“Sarà emozionante capire come reagiranno all’ultima parte del format gara – afferma Andrea Venuti, presidente e ideatore della Titanium Challenge – la manifestazione sarà condotta con tutte le misure di sicurezza anti Covid-19 e avrà un significativo impatto turistico sui nostri territori provati da un’annata terribile”.

I triatleti soggiorneranno infatti dai 4 ai 5 giorni nelle località interessate dell’evento, accompagnati da famiglia, personale trainer o squadre. A questo evento dai connotati internazionali si sono già affiancati sponsor del calibro di Decathlon.

“Lucca è felice di dare il benvenuto a questa importante manifestazione sportiva che si annuncia spettacolare – afferma l’assessore allo sport Stefano Ragghianti – un modo per promuovere i valori universali dello sport, il nostro territorio e per aprire una stagione che speriamo, segni il ritorno definitivo alla normalità”.