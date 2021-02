Due pareggi per le formazioni versiliesi di serie D. Il Real Forte Querceta conclude senza reti contro il Corticella fra le mura amiche e perde una buona occasione per tornare ai tre punti. Pari anche per il Seravezza sul terreno di gioco del Sasso Marconi, ma qui il risultato è amaro: apre le marcature il calcio di rigore di Granaiola nel primo tempo per i versiliesi. La partita sembra potersi concludere con il prezioso successo per l’undici di Vangioni ma i romagnoli riescono a impattare al terzo minuto di recupero con Zannoni.

Real Forte Querceta – Corticella 0-0

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Bani, Bertoni, Lazzarini, Del Dotto, Guidi, Mariani F., Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Ussia, Baracchini, Maccabruni, Giani, Bellandi, Maffini, Amico, Bonati. All.: Amoroso

CORTICELLA: Costantino, Marchesi, Magi, Cosner, Ghini, Busi, Albonetti, Guidi, Girotti, Grazia, Bouabre. A disp.: Garoia, Tonelli, Vespignani, Nanetti, Pescatore, Monnolo, Parlanti, Benincasa, Grazhdani. All.: Benuzzi

ARBITRO: Finzi di Foligno (Mino della Spezia e Pasquini di Genova)

Sasso Marconi – Seravezza 1-1

SASSO MARCONI: Masinara, Magli, Falanelli, Colarieti, Minutolo, Marcolini, Monti, Torelli, Della Rocca, Baietti, Rrapaj. A disp.: Giannelli, Serra, Magliozzi, Galassi, Zannoni, Palmieri, Cantelli, Mitta, Lakti. All.: Marchini

SERAVEZZA: Venè, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Podesta, Maccabruni, Andrei, Bedini, Nelli, Scarlino. A disp.: Biagioni, Pietrelli, Bongiorni, Vannucci G., Mancino, Saporiti, Bagnai, Luka, Vanni. All.: Vangioni

ARBITRO: De Capua di Nola (Piccini di Ancona e Donati di Macerata)

RETI: 37’pt rig. Granaiola, 48’st Zannoni