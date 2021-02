Disastrosa Lucchese: il Novara passa 4-1 al Porta Elisa

Lucchese – Novara 1-4

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Solcia, De Vito, Dumancic (12′ st Adamoli); Papini (43′ Galardi), Nannelli (1′ st Bianchi), Meucci, Zennaro (1′ st Sbrissa), Panati; Patrovic, Marcheggiani (16′ st Cruciani). A disp.: Pozzer, Kosovan, Cellamare, Scalzi, Caccetta. All. Lopez

NOVARA (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli (33′ st Pagani), Pogliano, Bove, Cagnano; Hrkac (1′ st Collodel), Schiavi; Panico, Lanini (25′ st Gonzalez), Malotti (19′ st Bortoletti); Rossetti (19′ st Cisco). A disp.: Desjardins, Zunno, Lamanna, Bellicchi, Spitale, Ivanov, Pellegrini. All. Banchieri

ARBITRO: Andrea Colombo di Como (Munerati di Rovigo e Franco di Padova)

MARCATORI: 4′ pt Lanini, 20′ pt Panico, 31′ pt Rossetti, 24′ st Lanini, 45′ st Bianchi

NOTE: Ammoniti: 36′ pt Hrkac, 41′ pt Papini, 8′ st Corsinelli, 12′ st Rossetti, 47 st De Vito

Un brutto e preoccupante passo indietro. La Lucchese cade al Porta Elisa con un pesante 4-1 nel match salvezza con il Novara. Dopo 6 risultati utili consecutivi, la squadra di Lopez torna alla sconfitta che mancava dal lontano 6 dicembre (2-0 con l’Alessandria).

Una Lucchese disastrosa quella scesa in campo oggi pomeriggio (31 gennaio), mai in partita in una gara pesante in cui i punti valevano doppio: troppo gli errori della difesa, che hanno aperto la strada all’importante vittoria degli ospiti. Il Novara non vinceva da ben 14 partite e aveva raccolto un solo punto nel 2021.

I rossoneri falliscono il sorpasso e restano ancorati a 16 punti all’ultimo posto in classifica (il Livorno è a 17 punti, Piacenza 18, Giana Erminio 19). Sono ben 37 i gol subiti dalla Lucchese, peggior difesa del campionato (-16 la differenza reti). Il Novara sale a 22 punti con Olbia e Pergolettese.

La cronaca

Una partita da non fallire. Dopo la bella vittoria a Crema, la Lucchese non si vuole fermare: al Porta Elisa arriva un Novara in crisi, in una partita in cui valgono doppio. Un vero e proprio match salvezza, con i rossoneri che si vogliono vendicare del pesante ko per 3-0 dell’andata.

Una vittoria sarebbe fondamentale, come sottolineato da miste Lopez. I tifosi lo sanno: non potranno essere presenti allo stadio, ma nei minuti prima della gara hanno caricato la squadra.

Come annunciato alla vigilia, diversi cambi per mister Lopez: nel solito 3-5-2 rientra dal primo minuto Meucci al fulcro del centrocampo, dentro anche De Vito e Zennaro. Partono dalla panchina bomber Bianchi, Adamoli e Sbrissa. Confermata la coppia d’attacco formata da Marcheggiani e Petrovic. Il Novara di Banchieri risponde con 4-2-3-1 con tanti nuovi arrivi in campo.

Prima dell’avvio della gara, lo stadio Porta Elisa si ferma per un minuto di silenzio in ricordo Luciano, padre di Giovanni Lopez scomparso pochi giorni fa.

Fischio d’inizio con partenza shock per i rossoneri: passano appena quattro minuti di gioco e Lanini, dopo un’azione personale partita dalla sinistra, porta in vantaggio il Novara con un tiro deviato che beffa Biggeri. Male Solcia in copertura, troppo lo spazio lasciato al numero 9 ospite. Piove sul bagnato in casa rossonera: al 12’ esce un infortunato Dumancic, dentro Adamoli. La Lucchese sbaglia, il Novara non perdona: al 20’ Papini perde un pallone sanguinoso, ne approfitta Panico che controlla il pallone sul centro-sinistra, si porta il pallone sul destro e con un tiro sul primo palo buca ancora Biggeri. Doppio vantaggio per il Novara, partenza horror per i ragazzi di Lopez.

La Lucchese prova una timida reazione, ma è troppo imprecisa. Al 29’ Adamoli metta una pezza sul contropiede fulmineo di Lavini, colpevole di non aver passato al palla al compagno di squadra tutto solo in un 2 contro 1. Si salva la squadra di Lopez. La Lucchese si fa male da sola: al 31’ De Vito va clamorosamente a vuoto su un lancio lungo, Rossetti ne approfitta e non sbaglia a tu per tu con Biggeri. Tris Novara, la Lucchese non è scesa in campo.

Al 34’ primo vero squillo dei rossoneri: Marcheggiani si gira in area, ma il suo tiro rasoterra è facile preda di Lanni. C’è solo il Novara in campo: al 43’ Malotti, ancora troppo solo nei pressi dell’aria di rigore, calcia di prima ma trova la respinta di Biggeri. Malotti perdona i rossoneri, invece di tirare avrebbe potuto controllare ed avvicinarsi verso la porta. Dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre nello spogliatoio con il Novara in vantaggio 3-0. Troppo brutta la Lucchese, nella ripresa serve almeno un po’ di orgoglio.

Lopez prova a riagguantare la partita con due cambi immediati nella ripresa: fuori Nannelli e Zennaro, dentro bomber Bianchi e Sbrissa. La Lucchese non riesce mai ad impensierire il Novara, che controlla con comodità il triplo vantaggio. Al 15’ Lopez si gioca la carta Cruciani, fuori Marcheggiani. Notte fonda al Porta Elisa: al 24’ Lanini, dopo una percussione del Novara sulla destra, insacca tutto solo il tap-in che vale il 4-0.

Piccolo orgoglio Lucchese sul finale: al 45′ il solito Bianchi segna il gol della bandiera insaccando di sinistro sull’uscita del portiere. Non c’è più tempo: il Novara stende 4-1 la Lucchese.

Dopo il 90′

Voltare subito pagina, è questo l’imperativo di mister Lopez dopo la gara deludente: “Oggi siamo incappati in una giornata storta, dopo sei risultati utili consecutivi. Una partita cominciata male, che non abbiamo saputo raddrizzare. Abbiamo pagato a caro prezzo le troppe disattenzioni, che con avversari di spessore come quelli di oggi non ci possiamo permettere. Dumancic e Papini hanno subito infortuni che verranno valutati dallo staff nei prossimi giorni. Detto questo, mercoledì c’è una nuova, importante sfida per riprendere il nostro percorso con le giuste motivazioni. Giriamo subito pagina e pensiamo al lavoro da fare“.