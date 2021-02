Lucchese affronta il Grosseto, tutto sull’avversaria

Se gli fosse concessa la possibilità di decidere, il Grosseto sceglierebbe di giocare tutta la stagione lontano dallo Zecchini. Dei 28 punti totalizzati dai torelli, 20 sono stati ottenuti lontano dalla maremma e solo 8 nelle partite interne. In trasferta gli uomini di Magrini hanno il terzo miglior rendimento del campionato alle spalle del duo Como e Renate che occupa la vetta della classifica, l’ottimo andamento ha avuto una flessione con le ultime due sconfitte consecutive rimediate a Olbia e a Meda con il Renate, domenica scorsa 31 gennaio all’ora di pranzo. Fuori casa con 9 gol subiti vanta la seconda miglior difesa del torneo dietro alla Pro Patria

Rendimento

Il bilancio complessivo è di 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte con 23 gol fatti e 24 subiti. Nelle ultime 7 giornate di campionato non conosce mezze misure avendo perso 4 volte e vinto 3. L’ultimo pareggio interno è arrivato il 6 dicembre nella gara casalinga con il Novara.

Bilancio casalingo

E’ il secondo peggior rendimento in trasferta dopo quello della Lucchese. Gli 8 punti conquistati al “Carlo Zecchini” sono frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte. In casa e nel secondo tempo sono arrivate le vittorie di misura su Livorno per 1-0 e sul Piacenza per 2-1. Sempre sull’1-1 sono terminate le sfide con Albinoleffe e Novara. Fatta eccezione la gara con l’Albinoleffe in cui è riuscito a rimediare al vantaggio dei seriani, nelle tre gara in cui è andata in vantaggio, ha sempre fatto risultato, andando in gol nella ripresa. Quando ha perso è sempre andato sotto. 3 delle 6 sconfitte esattamente con Pro Vercelli, Carrarese e Como è arrivato in svantaggio all’intervallo, nel secondo tempo sono arrivate le sconfitte con Renate, Lecco e Pistoiese. Quest’ultima è anche l’unica squadra capace di aver vinto con 2 reti di scarto. Dei 15 gol incassati, 6 sono stati subiti nella prima parte di cui la metà con il Como, 9 i gol incassati nella seconda parte. 10 i gol realizzati di cui 4 nel primo tempo, di cui solo l’ultimo con il Piacenza decisivo ai fini dell’esito finale. Dei 6 gol segnati nella seconda frazione quelli con Pro Vercelli e Como non sono stati sufficienti per ottenere il risultato. Solo il 21 novembre nella gara con il Livorno, il Grosseto è riuscito a mantenere la propria porta inviolata. Il 20 dicembre con il Como perdendo per 4-3 ha subito la sconfitta di maggiori proporzioni di tutta la stagione. Dietro la Lucchese con 1 successo, il grifone insieme al Novara è la squadra che con 2 affermazioni ha vinto meno di tutti in casa, dopo Lucchese e Pergolettese con 7 è la formazioni che con 6 sconfitte ha perso più di tutti tra le mura domestiche. Solo Albinoleffe e Pontedera sono riuscite a segnare meno dei maremmani.

Cifre

23 gol fatti così distribuiti. 7 reti di Boccardi, 5 di Galligani, a quota 3 troviamo Moscati, 2 centri per Sicurella e Sersanti, a quota 1 troviamo Gorelli, Pedrini, Simeoni e Cretella. Non ha avuto nessun rigore a favore, dei 6 fischiati contro, uno è stato calciato sopra la traversa da Respinis della Pro Sesto. Raimo, Pedrini e il tecnico Magrini hanno rimediato un cartellino rosso.

Nuovi arrivi

Mercato di gennaio molto movimentato. Dall’Empoli fino a gennaio 2021 all’Arezzo, è arrivato il centrocampista Davide Merola, dalla Triestina con la formula del prestito è arrivato in biancorosso il difensore Alessandro Giannò, dalla Fiorentina è stato prelevato il portiere Niccolò Chiorra e il centrocampista Gianluca Piccoli nell’ultimo giorno di mercato dal Livorno, dalla Sampdoria arriva l’attaccante montenegrino Ognjen Stijepovic fino a gennaio in prestito all’Alessandria. Hanno lasciato la Maremma, il centrocampista Matteo Pedrini è tornato all’Atalanta, l’attaccante georgiano Gheorghe Fomov ceduto alla Vibonese e il compagno di reparto Carlo Manicone finito agli svizzeri dell’FC Chiasso, sono stati rescissi i contratti del centrocampista Tommaso Pierangioli e del difensore Romaric Guedegbe

Arbitro

Il derby dello Zecchini è stato affidato a Luca Zucchetti di Foligno con gli assistenti Francesco Rizzotto di Roma 2 e Nicola Tinello di Rovigo, il quarto ufficiale è il signor Marco Emmanuele di Pisa. Non ci sono precedenti tra il fischietto umbro e le due formazioni

Precedenti

Campo avaro di soddisfazioni per la Pantera che ha violato lo stadio grossetano solo il 30 ottobre 1966 in virtù di un autorete di Bonari e su un campo nel quale la Lucchese è andata in gol solo 11 volte, l’ultimo gol porta la firma del difensore brasiliano Thiago Cazè nella gara disputata il 18 marzo 2015 e terminata per 1-1 anche in quel caso si trattò di un turno infrasettimanale.