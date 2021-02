Lucchese a Grosseto per l’immediato riscatto: Lopez si affida a Bianchi (1-0)

Grosseto – Lucchese 1-0

GROSSETO: Barosi; Raimo, Gorelli, Moscati, Galligani, Polidori, Campeol, Piccoli, Sicurella, Vrdoljak, Sersanti. A disp.: Comparini, Chiorra, Giannò, Cretella, Ciolli, Boccardi, Gafà, Simeoni, Kalaj, Merola, Stijepovic, Scaffidi. All. Magrini

LUCCHESE: Biggeri; Panariello, Nannelli, Bianchi, Panati, Solcia, Meucci, Adamoli, De Vito, Sbrissa, Petrovic. A disp.: Pozzer, Cruciani, Kosovan, Cellamare, Bartolomei, Marcheggiani, Scalzi, Caccetta, Zennaro, Galardi. All. Lopez

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno (Rizzotto di Roma 2 e Tinello di Rovigo)

MARCATORE: 20′ pt Moscati

Una possibilità per il riscatto immediato dopo la brutta sconfitta interna con il Novara. La Lucchese vuole lasciarsi alle spalle la pessima prestazione di domenica e riprendere il cammino per la salvezza: davanti c’è il Grosseto, in un derby infrasettimanale da non fallire.

Tanti i cambi di formazioni per mister Lopez rispetto agli undici scesi in campo contro il Novara. Piccola emergenza in difesa per i rossoneri, che devono fare a meno degli infortunati Papini e Dumancic: dentro Panariello. Adamoli, Sbrissa e bomber Bianchi tornano titolari dal primo minuto: il numero 9 farà coppia con Petrovic, con Marcheggiani che parte dalla panchina.

Calcio di inizio alle 15 allo stadio Zecchini.