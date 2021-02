Real Forte Querceta, rinviata anche la gara con la Correggese.

La decisione è arrivata a seguito della richiesta inoltrata dalla società, tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per il territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, e considerando la circolare relativa alle disposizione emergenza Covid-19.

La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare a data da destinarsi la gara in programma originariamente per domenica (7 febbraio) per cause di forza maggiore. Anche la sfida con la Sammaurese in programma ieri (3 gennaio) era stata rinviata per gli stessi motivi.