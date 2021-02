Lucchese, al Porta Elisa arriva la Pro Vercelli: tutto sull’avversaria

Con il morale alto la Pro Vercelli si presenta al Porta Elisa. Mercoledì (3 febbraio) nel turno infrasettimanale ha battuto sonoramente la capolista Renate, rilanciando le sue quotazioni, in una gara da dentro o fuori per le casacche bianche. I ragazzi di Modesto con 39 punti occupano il terzo posto con 6 punti di ritardo dallo stesso Renate, scalzato al vertice dal Como che vanta un punto di vantaggio. Complessivamente ha vinto 11 volte, pareggiato in 6 occasioni e perso 5 gare. 31 gol segnati la rendono il terzo miglior attacco del torneo e 22 i gol incassati

Rendimento

E’ stato un andamento a strappi quello dei vercellesi. Fino al 18 novembre, ovvero nelle prime 10 giornate, la Pro aveva vinto 7 volte, pareggiato due confronti e perso solo a Meda totalizzando 23 punti. Poi ha accusato un passaggio a vuoto rimediando 4 punti in 6 gare. E’ in serie utile da 6 gare, praticamente dalla gara casalinga con il Pontedera che anticipava le festività natalizie ed ha la porta inviolata da 255 minuti, l’ultima rete l’ha subita dopo un quarto d’ora di gioco il novarese Lanini nel derby del riso.

Bilancio fuori casa

Andamento quasi lineare lontano dal “Piola” dove ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Ha sempre vinto per 2-1, tranne in occasione dell’ultima vittoria a Novara si è sempre portata in vantaggio per prima, segnando nel primo tempo. Quando è stata sconfitta ha sempre rimediato 2 gol perdendo per 2-1 a Meda con il Renate e a Alessandria. La sconfitta di proporzioni maggiori è arrivata il 19 dicembre per 2-0 a Lecco così come quella con il Renate maturata nella seconda parte. 2 dei tre pareggi si sono conclusi per 1-1 a Busto Arsizio e a Piacenza gare nelle quali le casacche bianche sono state capaci di rimediare allo svantaggio. L’unica gara in cui la Pro Vercelli è riuscita a mantenere la propria porta inviolate è avvenuto il 25 ottobre a Olbia. In parità anche il bilancio tra le reti fatte 12 e quelle subite. Distribuiti equamente i gol fatti nel primo e quelli messi a segno nel secondo tempo, così come le reti subite.

Cifre

L’attacco della Pro ha mantenuto le aspettative, Gianmarco Comi è il capocannoniere con 8 gol, seguito da Mattia Rolando a quota 6, 5 centri per Alessio Zerbin, 3 gol portano la firma di Matteo Della Morte, 2 centri per il bulgaro Petko Hristov, per Simone Emmanuello e per Rocco Costantino che due giorni dopo il suo arrivo in prestito dal Modena ha steso con una doppietta il Renate. Chiudono la speciale classifica Roberto Iezzi, Roberto Rodio e Stefano Padovan a quota 1. Quest’ultimi due in questa sessione di mercato hanno lasciato la Pro Vercelli. Ha usufruito di 6 rigori di cui uno fallito da Rolando si è visto fischiarne 5 a sfavore di cui 1 parato da Saro a Capogna del Lecco. Masi e il tecnico Modesto si sono visti sventolare un cartellino rosso. Ha terminato le ultime tre gare di campionato in superiorità numerica, addirittura doppia a Novara e in casa con la Pro Patria.

Nuovi arrivi

Molto attiva in entrata e in uscita in questa sessione di mercato. In difesa in prestito dal Napoli è arrivato Francesco Mezzoni fino a gennaio alla Feralpisalò, dalla Juventus Under 23 è stato prelevato Giulio Parodi mentre il difensore Davide De Marino ha percorso il tragitto opposto. Sempre in difesa è arrivato dalla Fermana Adriano Esposito dove si trasferisce il centrocampista Giovanni Graziano. A metà campo in prestito dallo Spezia arriva Theophilus Awua, il calciatore nigeriano fino a pochi giorni fa vestiva la casacca del Cittadella, sempre a centrocampo è arrivato lo svincolato Luca Rizzo. In attacco in prestito dalla Triestina è arrivato Leonardo Gatto, dal Modena con la stessa formula è arrivato in Piemonte Rocco Costantino, hanno lasciato la Pro Vercelli Giuseppe Borello e Ruggiero Zak e Francesco Rodio, l’attaccante Stefano Padovan è tornato all’Imolese.

Arbitro

Dirigerà la gara del Porta Elisa il signor Daniele Rutella di Enna con gli assistenti Giuseppe Licari di Marsala e Massiliano Bonomo di Milano, il quarto ufficiale è il signor Claudio Panettella di Gallarate. Dovranno invertire la tendenza le due squadre, uscite sempre battute quando hanno incontrato il fischietto siciliano. La Lucchese venne battuta il 23 gennaio 2019 per 3-1 a Carrara, e la Pro Vercelli è stata sconfitta il 14 settembre 2019 a Monza per 1-0 e in questa stagione il 22 novembre 2019 per 2-0 in casa dalla Pro Sesto.

Precedenti

La Lucchese non supera la Pro Vercelli in casa dal 22 dicembre 1940, quando si impose per 2-1. E’ finita in parità per 1-1 l’ultima sfida giocata a Lucca il 12 dicembre 2018 con il vantaggio dei piemontesi con Morra nelle primissime battute di gioco e il pari rossonero di Bortolussi sempre nella prima parte. 9 sfide in perfetto equilibrio, tre vittorie ciascuno e altrettanti pareggi di cui due a reti inviolate.